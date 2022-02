Prinz sucht Prinzessin, weil der Papa es so will

Dem jungen Prinzen Theo (Alexander Köfner) hat der König die Spielkonsole verräumt, weil der Thronfolger endlich in die Gänge kommen und sich eine Prinzessin suchen soll. Was sich danach in der Landestheater-Studiobühne an der Promenade auffächert, ist das liebevoll von Autorin und Regisseurin Susanne Schwab eingefädelte Märchenchaos "Es war einmal..." nach den Gebrüdern Grimm: von Dornröschen bis Rapunzel, vom Froschkönig bis zur Prinzessin auf der Erbse, die allerdings von Hans Christian Andersen stammt.

Der mystische Zauberspiegel weiß nicht nur alte Witze, sondern auch, wo die Heiratskandidatinnen wohnen. Also sattelt Theo sein Pferd zur lustlosen Brautschau. Er lernt Zwerginnen mit pflegeölfrisiertem Bart kennen. Rapunzel ist in ihrem Turm gar nicht eingesperrt, wegen einer blöden Prinzen-Erfahrung mag sie bloß keine Gesellschaft. Trotzdem busselt Rapunzel (Sofie Pint), zu der niemand Vogerlsalat sagen darf, den Froschkönig ab. Der verwandelt sich nicht in einen Prinzen, sondern in eine Prinzessin, die auf Frauen steht.

Friedrich Eidenberger und Isabella Campestrini schlüpfen blendend und mit viel Witz in alle anderen Rollen. Aber wer weiß, vielleicht muss Theo ja gar nicht vor den Altar. Möglicherweise wollte der König nur, dass der junge Mann nach dem traurigen Tod der Mutter unter die Leute kommt. (pg)

Fazit: Entzückender Parforceritt durch den Märchendschungel, der sich auf der Lichtung der Freundschaft einbremst.