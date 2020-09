Heute gilt "Sign O’ The Times" als vielleicht Prince’ bestes Album. Ein eklektisches, postmodernes Meisterwerk, das den Multiinstrumentalisten aus Minneapolis mit all seinen kreativen Persönlichkeiten herausstellte: wilder Funk-Bandleader ("Housequake"), Sex-Besessener ("Hot Thing"), devoter Christ ("The Cross"), schrulliger Geschichtenerzähler ("Starfish And Coffee") und genialer Pop-Star ("U Got The Look").