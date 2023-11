"Prima la musica"-Talente beeindruckten mit ihrer Vielseitigkeit

Benjamin Gotthard, herausragendes Talent am Klavier und Akkordeon

Soziales Engagement mit musikalischer Nachwuchsförderung zu verbinden, ist seit 20 Jahren das Anliegen des Soroptimist International Clubs Wels. Am Dienstag feierte man mit einem feinen Konzert in der Landesmusikschule Wels dieses Jubiläum. Vielen der von Kuratorin Margareta Leitner ausgewählten Solisten und Ensembles ist eine große internationale Karriere gelungen, so wie dem Minetti Quartett, das 2003 das erste Konzert spielte.