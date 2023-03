Prima la Musica: Erfolge für Talente aus Oberösterreich

110 Talente vertreten Oberösterreich Ende Mai beim Bundeswettbewerb in Graz – etwas mehr als ein Fünftel aller 533 Teilnehmenden. Allein in den Plusgruppen gab es 29 Gold-Prädikate, von den 19 Landessiegern erreichten mehr als die Hälfte über 95 von 100 Punkten – was zeigt, dass man für diese hochbegabte Jugend ein passendes Umfeld schaffen muss und nicht ständig musikalische Institutionen auf ihre Rentabilität hinterfragen soll.

Autor Michael Wruss Michael Wruss