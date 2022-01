Premiere im ORF: "Linz, eine lässige Stadt"

Gewaltverbrechen im AEC, Mord in der Garnisonstraße, Bluttat im Brucknerhaus und dann wird auch noch eine junge Doktorandin vom Dach der Kepler-Universität – mit letalen Folgen – gestoßen: Das Böse hat jetzt also Linz entdeckt, wenngleich nicht derart geballt "in Echt" wohl aber als Drehort für die neue Krimiserie "SOKO Linz", die am 1. Februar, 20.15 Uhr, auf ORF 1 mit der Folge "Judas" ihre Feuertaufe erlebt.

Nach Leipzig, Köln, Wien, Wismar, Hamburg, München, Kitzbühel und Stuttgart wird Linz nun Teil der beliebten "SOKO"-TV-Krimifamilie. Die Landeshauptstadt wird dabei als moderne Stadt, als urbanes Zentrum, das Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und die Start-up-Szene in sich aufgesogen hat präsentiert.

Beim Medientermin im Brucknerhaus war die Vorfreude auf den Serienbeginn merkbar. "Ich habe auf der ganzen Welt gesungen, aber die SOKO-Krimis haben mich auf all meinen Reisen begleitet", offenbarte sich LIVA-Chef Dietmar Kerschbaum als "unglaublich toller Fan".

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner freute sich, dass die 500.000 Förder-Euro des Landes für die Serie, bereits vierfach in Form von "direkten und werblichen Effekten" wieder eingespielt worden sind. Weitere Förderungen werde es geben, "aber nicht inflationserhöht".

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) freute sich, dass "Linz nun in der Liga der SOKO-Städte angekommen ist". Er selbst habe die Dreharbeiten in der Stadt als sehr angenehm und partnerschaftlich in Erinnerung. Als er selbst ein Wahlkampf-Video joggend an der Donaulände gedreht habe, wurde er von SOKO-Mitarbeitern sehr freundlich aufgehalten, weil man ebendort drehbuchgemäß gerade eine Leiche aus der Donau zu fischen hatte. ORF-Programmchefin Stefanie Groiss-Horowitz, freute sich, dass ihre Heimatstadt Linz die gut eingeführte SOKO-Krimimarke nun weiterführt. Zu allen Linz-Attributen fügte sie die "Linzer Lässigkeit" hinzu. ORF-General Roland Weißmann, ebenfalls in Linz geboren: "Ich freue mich, dass heute die achtprozentige Erhöhung der GIS-Gebühren durchgewunken worden ist. Mit diesem Geld können wir solche Projekte finanzieren."

OÖN-TV: Kulturredakteur Helmut Atteneder berichtet über die 2SOKO Linz"-Premiere

Zahlen und Fakten

13 Folgen zu je 45 Minuten umfasst die erste Staffel der Soko Linz, die hauptsächlich in der Landeshauptstadt spielen. Eine zweite Staffel wird noch heuer gedreht.

70 Darsteller und 200 Mitwirkende haben die erste Staffel in Rekordtempo erarbeitet. Die 13 Folgen wurden in nur 86 Drehtagen eingespielt (6,5 Tage pro Folge). Das „Polizeikooperationszentrum“ ist auf 670 Quadratmetern in der Linzer Tabakfabrik untergebracht.

7,6 Millionen Euro betrugen die gesamten Produktionskosten dieser von ORF und ZDF produzierten Krimireihe. Das Land Oberösterreich beteiligte sich mit 500.000 Euro. Laut Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) haben „direkte und werbliche Effekte“ schon jetzt einen Wert von zwei Millionen Euro.

Die Grundidee kommt von Alrun Fichtenbauer in Zusammenarbeit mit „Gebhardt Productions“.