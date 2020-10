Preisgekrönte Nomadin in Tokio

Zwei Monate war die größte Stadt der Welt, die 37,5-Millionen-Metropole Tokio ihr Zuhause, ohne dass sie eines hatte: Für ihre Arbeit "TheCityAsA-House" erhält Rebecca Merlic den von der Stadt Linz vergebenen "Marianne.von.Willemer-Preis für digitale Medien 2020". Die mit 3600 Euro dotierte Auszeichnung ist nach der 1784 in Linz geborenen Marianne von Willemer (1784-1869) benannt – verkannte Mitautorin von Goethes "West-östlichem Divan" – und wird exlusiv an Frauen vergeben.

Privat im öffentlichen Raum

Bereits beim heurigen Ars Electronica Festival war Merlic mit einer Einzelausstellung im "Ars Electronica Garden" vertreten. Jahrgang 1989, studierte sie Architektur in Wien und Tokio. "Durch mein Studium in Tokio hatte ich mit Frauen zu tun, die sehr traditionell gelebt haben", sagt die gebürtige Deutsche. Gelegentlich in der Stadt in Hotels zu übernachten sei für viele Japanerinnen ein Stück Freiheit.

Aus dieser Beobachtung heraus machte sie den Selbstversuch: Acht Wochen im Frühling 2017 verlegte sie ihr Leben aus dem privaten in den öffentlichen Raum der Metropole, schlief in Hotels, im Zug, wusch sich in Badehäusern, um Antworten zu finden auf ihre Fragen: Ist es möglich, ohne privaten Raum zu leben? Was bedeutet es, sich zuhause zu fühlen? "In der japanischen Kultur konnte ich mich relativ frei bewegen. Dieser nomadische Lebensentwurf war extrem anstrengend, weil man 24 Stunden lang Entscheidungen treffen muss, aber auch inspirierend." Ihre Erfahrungen und tagebuchartigen Eindrücke sammelte sie mit dem Handy: Bilder, Klänge, 3D-Scans, die sie mithilfe einer Game-Engine, einer für Videospiele anwendbaren Open-Source-Software, in eine begehbare virtuelle Welt verwandelte. "Das Projekt war ursprünglich als Dokumentarfilm gedacht. Ich habe eine Art Computerspiel als virtuellen Raum geschaffen."

Mit "TheCityAsAHouse" öffne Merlic "neuen Raum für Überlegungen zur künftigen Stadtnutzung, die auch als Mehrwert für die Gesellschaft gesehen werden kann", begründet die Jury unter dem Vorsitz von Rosa von Suess, Professorin für Medientechnik an der Fachhochschule St. Pölten. Weiters in der Jury waren Dagmar Schink, Geschäftsführerin des Valie Export Centers in Linz, und Brigitte Vasicek, Professorin für Zeitbasierte Medien an der Kunstuniversität Linz. Sie wählten die Arbeit von Merlic einstimmig unter 55 Einreichungen aus.

"Ich vermisse es"

Ob sie sich ein Nomadenleben dauerhaft vorstellen könnte? "Ich vermisse es", blickt Rebecca Merlic heute auf ihre Zeit in Tokio zurück. "Aber ich bin auch mit meinem Arbeitsplatz relativ oft am Umziehen", lebt sie doch in Wien, München und Tokio. Den Marianne.von.Willemer-Preis durfte sie gestern im Ars Electronica Center entgegennehmen.

"Dass es den Preis nach wie vor braucht", davon ist Stadträtin Eva Schobesberger "zutiefst überzeugt." Im kommenden Jahr wird er in der Sparte Literatur vergeben.

