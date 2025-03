Preisgekrönte Debütautorinnen lesen in Traun

Polanskys „Gratulieren müsst ihr mir nicht“ erhält am 19. März den mit 10.000 Euro dotierten Rauriser Literaturpreis. Sie erzählt darin von ihrer eigenen bewegenden Krankengeschichte: Sie bekam zuerst die Diagnose Hirntumor gestellt, dann einen Herzschrittmacher eingesetzt und wäre zuletzt beinahe an den Folgen einer Darmausstülpung verblutet.

Messners „Wo der Name wohnt“ erhält im Juni den ebenfalls mit 10.000 Euro dotierten Fuldaer Literaturpreis. Die Autorin tastet sich darin an ihre Familiengeschichte heran und umkreist in Fundstücken und Erinnerungsschnipseln die nationalsozialistischen Verbrechen in Lettland 1941.

Infos und Karten unter: www.literaturschiff.at

