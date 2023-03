Preise für Kinder- und Jugendbücher verliehen

Die mit jeweils 6000 Euro dotierten Auszeichnungen gehen heuer an "Superglitzer" von der Linzerin Melanie Laibl und Nele Brönner (Luftschacht), "Schneelöwe" von Heinz Janisch und Michael Roher (Tyrolia), "Ein Baum kommt selten allein" von Elisabeth Etz und Nini Spagl (Leykam) sowie Michael Hammerschmids und Maria Jose de Tellerias "wer als erster" (Jungbrunnen). Weitere sechs Titel wurden von der Jury als besonderer Lesetipp ausgewählt. Man habe "besonderes Augenmerk auf Bücher für das junge Leserpublikum gelegt", sagte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. Insgesamt wurden 90 Titel von 39 Verlagen eingereicht, die Preise werden am 23. Mai in Eisenstadt verliehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper