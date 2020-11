Preis für Nachhaltigkeit an Linzer Kunstuni

34 Hochschulen hatten insgesamt 104 Projekte für den Nachhaltigkeitspreis, den "Sustainability Award", eingereicht, der alle zwei Jahre vom Klimaschutzministerium und vom Bildungsministerium in Wien vergeben wird. Heuer geht die Auszeichnung an die Kunstuniversität Linz für den Studiengang Fashion & Technology. Sie darf sich damit über den ersten Platz in der Kategorie "Lehre und Curriculum" freuen.

"Mit Fashion & Technology setzen wir Maßstäbe: Unsere Lehrenden und Studierenden denken Materialien, Herstellungsverfahren und Rollenbilder der Mode völlig neu und leisten so einen umfassenden Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung einer ganzen Branche", sagt Ute Ploier, Leiterin des Studiengangs. Der Sustainability Award wurde 2007 ins Leben gerufen, um Nachhaltigkeitsprozesse in der österreichischen Hochschullandschaft zu fördern und besser bekannt zu machen. Er soll Universitäten, Fachhochschulen und pädagogische Hochschulen motivieren, das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung in ihre Institutionen und Prozesse zu integrieren und so Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt in möglichst vielen Aspekten wahrzunehmen. Die Kunstuniversität Linz nahm den Preis gestern im Empfang.