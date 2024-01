Preis für Linzer Bruckner Orchester und RSO Wien

Das Bruckner Orchester Linz und sein Chefdirigent Markus Poschner erhalten den renommierten "Special Achievement Award" des International Classical Music Award 2024 für die Gesamtaufnahme aller Fassungen der Sinfonien von Anton Bruckner, die gemeinsam mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien eingespielt wurden. "Ich fühle mich äußerst geehrt und bin unendlich stolz auf die grandiose und unfassbare Leistung zweier österreichischer Orchester der absoluten Spitzenklasse: des Bruckner Orchesters Linz und des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien mitsamt den unermüdlichen Aufnahmeteams", sagt Bruckner-Orchester-Chefdirigent Markus Poschner.

"Was für eine Leistung, Bruckners Symphonien auf diese frische und klischeebefreite Art zu musizieren, voller Temperament, Hingabe und Leidenschaft, in einem völlig neuen Ton – die intensive Arbeit hat sich gelohnt", so Poschner. Die Preisverleihung findet am 12. April in Valencia statt, die Gesamtbox erscheint um den 200. Geburtstag unseres Genius Loci. Die aufnahmetechnische Exzellenz ist Erich Pintar vom Studio Weinberg zu verdanken.

