Präzedenzfall "Handke"

Die Welt hatte wegen haarsträubender Indiskretion und finanzieller Vorteilsnahme der Schwedischen Akademie ein Jahr lang ohne Literatur-Nobelpreis auskommen müssen – und dann rollte Peter Handke heran. "Hurra, ein Österreicher!", schrien die einen. "Bitte nicht der", raunzten die anderen. Die Mehrheit beider Gruppen einte, dass sie nie etwas von Handke gelesen hatte.

Als dann Sasa Stanisic bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises für seinen Roman "Herkunft" sagte, es erschüttere ihn, "dass so was prämiert wird", sprach er nicht von seiner Literatur, sondern von Handke als Gesamtkunstwerk. Stanisic war einst aus Bosnien vor jenen Gräueltaten der Serben geflüchtet, bei denen sich Handke weder in Interviews noch in seinen Büchern vorstellen konnte, dass sie jemals geschehen waren. Vom serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic ließ er sich einen "Gefälligkeitspass" ausstellen – wie Handke das Dokument nannte, das er parallel zu seinem österreichischen Reisepass spazieren führte. Er habe das Papier gebraucht, weil er in serbischen Hotels billiger absteigen wollte.

Ehe das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ein Urteil wegen Völkermordes sprechen konnte, starb Milosevic. Bei dessen Begräbnis 2006 hielt Handke eine Rede. Warum interessiert uns Handkes Zuordnung von Gut und Böse im Balkan-Krieg? Weil die Haltung des Schriftstellers ihre Legitimation aus den gleichen Wurzeln zieht wie seine Literatur. Sie entsteht aus einem Privatissimum, das auch die stärkeren von Handkes Texten stark gemacht hat.

Der Schriftsteller nahm den Zerfall des Vielvölkerstaates ob der slowenischen Wurzeln seiner verehrten Mutter persönlich. In dem Essay "Abschied des Träumers vom Neunten Land" beschreibt Handke die Unabhängigkeitserklärung und Hinwendung Sloweniens zum Westen als einzigen, von außen induzierten Verrat an der glanzvollen Idee des "großen und widerständigen" Jugoslawien. Es ging Handke nie ums Ganze, es ging ihm um eine imaginierte Heimat und rief Slowenien zur Projektionsfläche neoromantischer Utopien aus. Insofern ist Handke der Präzedenzfall für die Begründung, warum Kunst nie unabhängig von ihrem Schöpfer bewertet werden kann. Und Serbien stand für Handke eben als letzte Bastion eines erträumten Jugoslawien, obwohl über serbische Täter und deren Untaten ausreichende Fakten auf dem Tisch liegen.

Handkes Kritiker fühlten sich ob des Nobelpreises zum Feldzug beflügelt. Und seine Advokaten haben sich erst recht verrannt. Handkes Literatur kann eben nicht zum unantastbaren Kunstwerk erklärt werden. Genauso wenig wie die Arbeiten aller Künstler, die mit politischer Grundierung werken. Kunst kann ihre Relevanz nur dann beanspruchen, wenn sie sich nicht hinter einem Unfehlbarkeitsanspruch verschanzt. Es ist das Verdienst der Schwedischen Akademie, dass sie diese Diskussion angezettelt hat. Ob der Nobelpreis für Handke ein weiteres Verdienst ist, kann jeder für sich bewerten. Die Voraussetzung dafür ist, Literatur zu lesen.