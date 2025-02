Psychothriller „Mother’s Baby“: Postnatale Depression oder diabolische Verschwörung?

Dirigentin Julia kann es nicht genau benennen, aber irgendetwas stimmt nicht mit ihrem Baby. Nach vielen Versuchen ist sie endlich schwanger geworden. Ihr Umfeld vermutet eine postnatale Depression. Oder geht es doch um eine diabolische Verschwörung? Filmemacherin Johanna Moder legt mit "Mother’s Baby" einen Psychothriller vor, der das Geschehen lange in der Schwebe hält und am Dienstagabend im Wettbewerb der Berlinale Weltpremiere feierte.

Schon von Beginn an ist die 40-jährige Julia (Marie Leuenberger) auf Distanz. Die luxuriöse Fruchtbarkeitsklinik von Dr. Vilfort ("The Square"-Star Claes Bang) erscheint ihr kalt und abweisend, als sich die gefeierte Künstlerin und ihr Partner Georg (Hans Löw) an den Spezialisten wenden. Tatsächlich wird Julia ob einer neuen Methode schwanger. Bei der Geburt erfährt sie, dass die Nabelschnur um den Hals des Babys liege. Das Neugeborene wird sofort behandelt, den Eltern wird es erst tags darauf gebracht.

Der Bub ist gesund, alles scheint perfekt. Doch in Julia wachsen Zweifel. Weshalb ist das Kind so ruhig? Warum kann sie keine Bindung aufbauen? Und was ist mit den Lurchen, die Dr. Vilfort in seiner Klinik hält? Ihre Umgebung stempelt Julia alsbald als psychisch belastet ab.

Schwieriges Sujet

Die Grazerin Johanna Moder wurde mit Komödien wie "Waren einmal Revoluzzer" oder "High Performance – Mandarinen lügen nicht" bekannt. Nun schimmert als Vorbild "Rosemary’s Baby" (1968) von Roman Polanski durch. In dem Horror-Klassiker ahnt eine werdende Mutter, dass mit dem Kind in ihrem Bauch etwas nicht stimmt. Niemand glaubt ihr – doch es stellt sich heraus, dass sie von einem Dämon vergewaltigt wurde und das Kind des Teufels austrägt.

Die Distanz einer Mutter zu ihrem Kind bleibt ein Thema, bei dem es nicht leichtfällt, die Sympathien des Publikums für die Hauptfigur aufrechtzuerhalten. Moder fokussiert primär auf die Phase nach der Entbindung: In langen Sequenzen schildert sie den einsamen Alltag der Jungmutter. Die bisweilen dramatischeren Entscheidungen und Wendungen werden hingegen rasch abgehandelt, woraus "Mother’s Baby" eine spezielle Dynamik entwickelt.

In oft symmetrischen Bildern (Kamera: Robert Oberrainer) gelingt dem Film das Kunststück, zu dem herzigen Baby auf Distanz zu bleiben, das von Julia stets nur namenlos als "das Kind" adressiert wird. Sie verbittet sich zudem, von Georg als Mama bezeichnet zu werden. Ein Verdacht wabert durch das Geschehen, das nicht zufällig an "Alien" erinnert.

Moder hält das sich einschleichende Grauen subtil. Zwischen den Menschen wächst eine lange unmerkliche Distanz. Dazu zählt auch die suspekte Hebamme Gerlinde – gespielt von Julia Franz Richter, die damit in Berlin nach Andreas Prochaskas "Welcome Home Baby" in einem zweiten österreichischen Werk zu sehen ist. Den feinen Grat der Uneindeutigkeit verlässt die Regisseurin erst gegen Ende. Großer bis euphorischer Applaus.

4 fragen an... Johanna Moder





Regisseurin Johanna Moder Bild: Roland Schlager (APA)

Sie sind für den Berlinale-Wettbewerb eingeladen. Ist das Teil des Geschäfts oder doch eine Ehre?

Das ist eine große Auszeichnung. Nach der Fertigstellung eines Films hofft man ja immer, dass man ihn breit präsentieren kann – und so viel Aufmerksamkeit wie im Wettbewerb eines A-Festivals bekommt man sonst nie.

Warum haben Sie mit den Empfindungen einer Mutter im postnatalen Zustand dieses fast tabuisierte Thema gewählt?

Wahrscheinlich ist das auch ein Teil des Reizes. Filme wie „Rosemary’s Baby“ interessieren mich total. Der war ein Vorbild, aber eher auf der Ebene des Paares und seiner Beziehung zueinander. In „Rosemary’s Baby“ geht es primär um die Schwangerschaft, bei uns ja aber um die Zeit danach.

Sie halten Ihren Film lange in Schwebe, ob wir einer postnatalen Depression oder einer Verschwörung folgen. War das auch das ursprüngliche Konzept?

Das stand von Anfang an fest, dass ich auf diesem Grat gehen möchte. Ich möchte dem Publikum überlassen, wie das Ende interpretiert wird. Ich habe eine klare Vorstellung davon, aber es bleibt jedem selbst überlassen zu sehen, was er möchte oder kann.

Erneut haben Sie auch das Drehbuch verfasst.

Man arbeitet fünf Jahre an einem Kinofilm. Und die innere Verbundenheit ist durch die Zeit und Energie, die man in ein Buch hineinsteckt, einfach viel größer. Damit ist einem das Projekt zwangsläufig viel wichtiger. Wenn man sich einmal so lange so gequält hat, will man, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Wenn dieser Teil wegfiele und man nur dreht und schneidet, käme mir das fast wie eine leichte Übung vor.

