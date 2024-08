Posthof: In 40 Jahren kamen drei Millionen Besucher

Ein Ort, wo junge Bands proben und auftreten können – dieser Wunsch stand am Anfang dessen, was heute der Linzer Posthof ist. „Wir wollten ein selbstverwaltetes Haus, in dem wir unsere Musik spielen konnten“, erinnert sich der Linzer Autor Kurt Mitterndorfer an den Beginn der Bewegung. Der heute 73-Jährige war der Motor der „Linzer Szene für ein Rockhouse“.