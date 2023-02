Poschner wird auch Chefdirigent in Basel

Poschner, dessen Vertrag in Linz vorzeitig bis 2027 verlängert wurde, wird dieses Parallelamt mit der Saison 2025/26 antreten. Im gleichen Jahr endet Poschners Tätigkeit beim Orchestra della Svizzera italiana in Lugano, das er seit 2015 leitet. "Ich freue mich jetzt schon auf gemeinsame Sternstunden. Die Kulturstadt Basel erlebe ich als aufregenden und pulsierenden Ort: Künstlerische Partnerschaften und Synergien über Institutionsgrenzen hinweg scheinen unkompliziert, naheliegend und von großer Selbstverständlichkeit geprägt", wird Poschner in einer Presseaussendung aus Basel zitiert. Der seit 2017 in Linz arbeitende 52-Jährige ist zudem ständiger Gast am Opernhaus Zürich.

Poschner wird in der Schweiz den 64-jährigen Briten Ivor Bolton ablösen, der 2016 auf den ehemaligen BOL-Chef Dennis Russell Davies als Basel-Chef gefolgt war. Alle drei Dirigenten stehen bei der Wiener Künstleragentur "Dr. Raab & Dr. Böhm" unter Vertrag.

Poschner: "Bei all meinen bisherigen Begegnungen mit dem Sinfonieorchester Basel war ich beeindruckt von der Flexibilität im Klang, dem Sinn für Dramatik und der enormen Intensität, die jede Aufführung unvergesslich werden lässt."

