Porträts, die tief in die Seele blicken

Wenn Helga Traxler zu ihren Fotoshoots aufbricht, hat sie selten viel dabei: eine Kamera, ein paar Objektive, ein Aufsteckblitz, fertig. "Man kommt auch mit wenig sehr weit", sagt die in New York lebende Fotografin. "Das Auge ist viel wichtiger." Wer das Ergebnis sieht, weiß, was sie meint. Ihre Porträts blicken tief in die Seele und fangen die Menschen genau in jenem Augenblick ein, wenn die Befangenheit vor der Linse abfällt und sie ganz sie selbst sein können.