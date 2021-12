Porträt eines engagierten Autors

Zu den Verdiensten des Stifterhauses zählen jene Porträt-Nummern der Literaturzeitschrift "Die Rampe", die Autoren gewidmet sind, die mit dem Kulturpreis des Landes Oberösterreich ausgezeichnet wurden. Das Rampe-Heft 3/21 beleuchtet Leben und Werk von Ludwig Laher, wobei "Heft" ein irreführender Begriff ist. Eher handelt es sich um ein Buch von nahezu 200 Seiten. Das Herzstück der Publikation ist ein Gespräch des Herausgebers Klaus Zeyringer mit dem Autor. Es gibt detaillierte Einblicke in die Anfänge, Herausforderungen, Glücksstunden, aber auch Desillusionierungen, die einem vom Schreiben bestimmten Leben Gestalt geben.

Ludwig Laher wurde 1955 in Linz geboren und hatte schon als Kind eine ausgeprägte Neigung zur Literatur. In den Siebzigern studierte er Germanistik, Anglistik und Klassische Philologie an der Universität Salzburg und fand dort jenes kreative Feld, auf dem etwa auch Karl-Markus Gauß, Erich Hackl und Margit Schreiner ihre literarischen Laufbahnen einschlugen.

Kein geradliniger Weg

Lahers Weg zum Schreiben als Beruf verlief nicht ganz geradlinig. Sein berufliches Hauptbetätigungsfeld war fast zwanzig Jahre lang das Gymnasium, und er gründete eine Familie, was aber den disziplinierten Geistesarbeiter nicht vom Schreiben abhielt. Lahers lange Publikationsliste ist beeindruckend. Im Gespräch mit Zeyringer liefert er Interpretationen zu eigenen Werken. In Summe kann man Ludwig Lahers Werk der "engagierten Literatur" zuordnen. Seine Intentionen gehen oft über das literarische Feld hinaus. Manche Themen beschäftigen ihn immer wieder, vor allem der Nationalsozialismus ("Bitter", "Schauplatzwunden"). Hinter seinen drei Romanen "Und nehmen was kommt", "Einleben", "Verfahren" steht das Engagement für sozial benachteiligte Frauen, in anderen erinnert er an zu Unrecht vergessene Künstler. Die halbdokumentarische Erzählform eignet sich für Ludwig Lahers kritisch-realistisches Schreiben besonders gut, kennzeichnend für ihn ist aber vor allem die formale Vielfalt, vom Roman über Essay und Glosse bis zu Hörspiel und Drehbuch. (schach)

Literatur-Tipp: Die Rampe 3/21. Porträt Ludwig Laher. Hrsg. von Klaus Zeyringer, 14,90 Euro