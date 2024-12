Popband Revolverheld legt ab 2026 eine Pause ein

Davor plant die Hamburger Gruppe im November und Dezember 2025 noch eine "20 Jahre Open Airs"-Tour durch Deutschland. Österreich-Konzerte sind derzeit keine angekündigt.

"In 20 Jahren von den kleinen Clubs bis in die Arenen, 8 Alben, immer unterwegs! Es fühlt sich komisch an, wenn man das schreibt, aber wir werden ab 2026 eine Pause einlegen", schreibt die Band zu diesem Schritt. "Wie lange? Wir werden es sehen."

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die 2002 als Manga gegründete Band hatte mit "Die Welt steht still" 2005 ihren ersten größeren Erfolg. In diesem Jahr war auch der Namenswechsel zu Revolverheld, es folgten Hits wie "Freunde bleiben", "Mit Dir chill"n" oder "Ich lass für Dich das Licht an". Mit letzterem Song schaffte es die Band 2013 auf Platz drei der österreichischen Single-Charts.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper