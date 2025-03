Pop-Oper soll beim Songcontest Punkte regnen lassen

Drama pur ist heuer bei Österreichs Songcontest-Beitrag angesagt. In einer bombastischen Ballade, die in einem Electro-Techno-Finale mündet, besingt Johannes Pietsch, alias JJ, eine „vergeudete Liebe“ („Wasted Love“). Dabei wechselt der Countertenor, der derzeit auch an der Staatsoper in Mozarts Zauberflöte als „Erster Knabe“ zu hören ist, locker von der Popstimme zum Falsett. Mit dem Lied will sich JJ am 15. Mai beim zweiten Halbfinale für das Finale am 17.