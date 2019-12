Pop, Kabarett, Klassik im Trauner Kulturfrühling

Auch für einen Haudegen wie TV-Star Alfons Haider gibt es noch Premieren: "Ich war noch nie in der spinnerei in Traun", sagte Haider gestern bei einer Pressekonferenz im Linzer Café Traxlmayr. "Ich freue mich schon, das Publikum in Oberösterreich ist ein sehr gutes." Noch während der Entertainer sprach, kam zufällig Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner vorbei und begrüßte Haider herzlich. "Das war nicht abgemacht", sagte Haider. Und fügte schmunzelnd in Hinblick auf die neue FPÖ-Abspaltung hinzu: "Und wir gründen auch keine neue Partei."

Auf derart spontane Schlagfertigkeit dürfen sich Besucher am 31. Dezember um 18.30 Uhr beim Silvesterkonzert mit Haider und dem pt-art Orchester in der spinnerei Traun freuen. Dabei wird er Songs von Peter Alexander bis Rainhard Fendrich mit Kabaretteinlagen kombinieren.

> Video: Alfons Haider im Gespräch

Das Silvesterkonzert ist Auftakt zum Kulturfrühling im Trauner Kulturpark, zu dem das Schloss und die spinnerei gehören. So ist am 10. Jänner TV-Kommissar Wolfgang Böck zu Gast, am 6. Februar feiern Peter und Tekal mit ihrem Kabarettprogramm "Was schluckst du ...?!" Oberösterreich-Premiere. Ab 6. März ist im Schloss die Komödie "Honigmond" von Gabriel Barylli zu sehen. Alle Infos gibt’s auf kulturpark.at (hes)