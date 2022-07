Pop-Art Künstler Oldenburg (93) verstorben

Der Pop-Art-Künstler Claes Oldenburg ist tot. Er sei am Montag im Alter von 93 Jahren in New York gestorben, sagte eine Sprecherin der Pace-Galerie, die den Künstler seit 1960 vertrat. Oldenburg habe sich zuletzt in seinem Studio im Stadtteil SoHo, wo er auch lebte, von einem Sturz erholt. Bekanntheit erlangte Oldenburg dadurch, dass er die bis dahin vor allem auf Drucken und Gemälden stattfindende Pop-Art der 1960er zur Skulptur empor hob und Konsumobjekte auf humorvolle Weise in einen neuen Kontext setzte. Mit Andy Warhol und Roy Lichtenstein zählte er zu den bedeutendsten Vertretern dieser Strömung.

Geboren wurde Claes Thure Oldenburg 1929 in Stockholm. Einige Jahre später zog die Familie in die USA. Ab den 1950er Jahren experimentierte er in Ausstellungen mit Pappmaché und Gips. In seiner Galerie in der Lower East Side verkaufte er Gips-Nachahmungen von so alltäglichen Dingen wie Schuhen, Hemden und Tortenstücken. Diese Arbeiten gelten heute als erste Skulpturen der Pop-Art. Mit wachsender Bekanntheit legten auch Oldenburgs Skulpturen an Größe zu. Ein Lippenstift auf einem Kettenfahrzeug auf dem Yale-Campus und die gewaltige Wäscheklammer "Clothespin" in Philadelphia (beide 1976) waren erste Arbeiten unter freiem Himmel. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählt die mit seiner zweiten Ehefrau Coosje van Bruggen entwickelte "Spoonbridge and Cherry", ein Löffel für Giganten samt Kirsche, der zu den Symbolen der Stadt Minneapolis zählt.