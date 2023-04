Polierter Humor und Humanismus der Eliten

2010 war die Schauspielerin Lisa-Katrina Mayer in der Märchen-Inszenierung "Rumpelstilzchen" der Linzer Kammerspiele "eine tatkräftige Müllerstochter, die dann doch Angst und Verzweiflung packen" (OÖN, 15. 11. 2010). 2012 schloss Mayer ihr Schauspiel-Studium an der Linzer Bruckneruni ab und überzeugte fortan in wichtigen Rollen am Schauspielhaus Zürich, in Leipzig, Stuttgart, München und an der Ruhrtriennale. 2022 wurde sie mit "The Vagabonds" von Doroteya Droumeva zu den Filmfestspielen in Cannes eingeladen.

Nun kehrt Mayer auf Einladung ihrer ehemaligen Bruckneruni-Lehrenden Peter Wittenberg und Margareta Pesendorfer für ihr Regie-Debüt ans Linzer Landestheater zurück. Sie inszeniert die Komödie "Café Populaire" der Münchnerin Nora Abdel-Maksoud, die vom Fachmagazin "Theater heute" 2017 zur Nachwuchsregisseurin des Jahres gewählt wurde. Morgen (6. April) findet auf der Promenade-Studiobühne die Premiere statt.

Das Böse aus dem Inneren

Worum geht’s? Die mit einem Kunststudium ausgestattete Bildungsbürgerin Svenja schraubt an ihrem Durchbruch als Online-Spaßmacherin. Bis es so weit ist, serviert sie als Clown im Hospiz ihrer Heimatstadt mit Political Correctness überfrachtete Scherze. Ihrem selbst ausgerufenen "Humornismus" lauschen online acht Follower. Doch dann lernt sie "Don" in sich kennen – eine böse Abspaltung ihrer selbst, der ihre Abgründe und ihre Ablehnung der "Unterschicht" ans Licht bringt. Mit einem Mal wächst die Zahl der Follower.

Wie diese Hinwendung zum Groben das Verhältnis zur altlinken Hospiz-Bewohnerin Püppi und dem vermeintlichen "Dienstleistungsproletarier" Aram verändert – davon erzählt dieses Stück. Es spielen Jonatan Fidus Blomeier, Hanna Kogler, Alexandra Diana Nedel und Joel Dufey – alle Studierende des dritten Jahrgangs des Bruckneruni-Schauspielinstituts.

Autor Peter Grubmüller Ressortleiter Kultur Peter Grubmüller