"Ich komme aus einer Generation, in der man den Koks noch aus dem Keller geholt hat." Heute läuft das Kabarett-Werkl aber wieder einmal so richtig. Die Wuchtln und Pointen – in dem Fall von Andreas Vitasek – sitzen nachweislich. Weil die 1900 Zuseher stante pede das einzig wahre Feedback geben: Applaus. Ortstermin: Montagabend, Wiener Stadthalle, Halle F, Aufzeichnung von zwei Shows des ORF-Formats "Kabarettgipfel" (zu sehen am 13. und 20. Mai, ORF 1), diesmal mit Andreas Vitasek,