Pölsler sucht die Wandlung zum Paulus, Manker bleibt beim Saulus

Die NDR-Doku "Gegen das Schweigen" über Machtmissbrauch und Übergriffe in Theater und Film wirkt bei den beiden heimischen Beschuldigten diametral nach. Regisseur Julian Pölsler ("Polt"- und "Altaussee"-Krimis, "Die Wand") hat in einer ausführlichen Stellungnahme Fehler eingeräumt und will sich mit den Vorwürfen auseinandersetzen.