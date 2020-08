Besonders groß ist heuer das Interesse an einem Studium an der Linzer Kunst-Universität. Exakt 764 Personen meldeten sich zur Aufnahmeprüfung für eine der 18 Studienrichtungen an. Das sind um 26 Prozent mehr als im Vorjahr, als die Uni 606 Anmeldungen zählte. "Wir freuen uns sehr über dieses große Interesse", sagt der für die Lehre zuständiger Vize-Rektor Frank Louis.