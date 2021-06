2. Juli 1987: Noch lief an diesem Vormittag im Posthof alles in gewohnten Bahnen. Der britische Gitarrist Snakefinger war am Vorabend pünktlich in Linz von seinem Tour-Stopp in Italien eingetroffen. Die Poster hingen, die Technik war bereit, auch die Gage – 2500 Deutsche Mark plus 60 Prozent der Nettoeinnahmen ab der 501. verkauften Karte – war ausverhandelt. Doch das Konzert sollte nie stattfinden.