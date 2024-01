Tobias Moretti geht unter die Schlagersänger

Dass Tobias Moretti auf der Bühne und am Filmset ein facettenreicher und vielseitiger Schauspieler ist, ist allgemein bekannt. Jetzt versucht sich der Tiroler mit oberösterreichischen Wurzeln als Schlagersänger: Am 14. Jänner tritt Moretti mit den Blechblas-Künstlern von Mnozil Brass in Gmunden auf. Unter dem Titel "Schlagertherapie" werden Schlager mit Tiefgang auf höchstem musikalischen Niveau dargeboten.