plobergers gartengeschichten

Vieles ist in den letzten Jahren anders geworden. Da will ich gar nicht über die unsägliche Pandemie und die sinnlosen Diskussionen rund um die Impfung reden, sondern – endlich einmal – über das Wetter.

Gab es früher, wenn man sich (nicht nur) als Gärtner traf, kein anderes Thema: zu warm, zu kalt, zu trocken … Der heurige Sommer war schon anders als die Jahre davor: Es gab in vielen Gegenden endlich mehr Regen und keine derartigen Hitzewellen. Dennoch waren einige Durststrecken zu überwinden. Und jetzt stehen wir im Herbst, der so scheint wie damals: Es gab schon Nebel, tagsüber war es aber herrlich warm und die Nächte waren zum Teil recht frisch. Die Laubfärbung setzt durch diese Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht viel früher ein und nicht erst im Oktober. In meiner Jugend war das fast immer so: Mitte August begann der Herbst, Mitte September die bunteste Seite dieser Jahreszeit. Ein britischer Gärtner hat mir einmal diese Zeit als seine schönste beschrieben: "A symphony of green and gold! Who needs flowers?" Diese Symphonie aus den unterschiedlichsten Grüntönen, dem strahlenden Gold der Blätter, da kann man auf die bunten Blüten gerne verzichten!

Genießen Sie diese herrlichen Tage im Garten und in der Natur und – um dennoch beim allgegenwärtigen Thema zu bleiben: Lassen Sie sich impfen. Dann wird’s hoffentlich bald wieder ein Leben wie damals.