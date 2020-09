Hofstetter Kurt ist ein Genie. Hofstetter Kurt ist ein unbeschriebenes Blatt. Auf jeden Fall ist Hofstetter Kurt ein schlechter Verkäufer. Jahrzehnte lang wurde der Medienkünstler übersehen, obwohl mehr als 100.000 Menschen an seinen Installationen vorbeigelaufen sind. Pro Tag. Jetzt hat Hofstetter Kurt eine längst verdiente Auszeichnung erhalten: Den mit 15.000 Euro dotierten Österreichischen Kunstpreis in der Kategorie Medienkunst. Wer oder was ist Hofstetter Kurt?