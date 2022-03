Planen die Rolling Stones eine Europa-Tournee?

Die Band veröffentlichte am Freitag auf Twitter einen Videoclip, in dem zum Intro ihres Hits "Can't you hear me knocking?" auf der Erdkugel das Zungenlogo an verschiedenen Orten in Europa aufpoppt. Schließlich steht die Stones-Zunge gemeinsam mit dem Großen Wagen als Sternbild über dem Globus. Auftrittsorte oder Termine werden allerdings nicht genannt, die Fans spekulieren aber bereits mit einer neuen Tour.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

2022 feiert die britische Kultband ihr 60-jähriges Bestehen. Die Stones hatte am 12. Juli 1962 ihren ersten gemeinsamen Auftritt im legendären Londoner Marquee Club - allerdings noch mit einer etwas anderen Besetzung und unter dem Namen Rollin' Stones ohne "g". Dennoch wird der Tag gemeinhin als Gründungstermin gefeiert.