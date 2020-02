Placido Domingo sagt Auftritte in Madrid ab

Das teilte das Opernhaus gestern mit. Mit seiner Entscheidung wollte Domingo wohl einer Absage seiner Auftritte in der Oper "La Traviata" durch das Teatro Real zuvorkommen.

Das Haus ließ in einer Aussendung wissen, man zeige "null Toleranz gegenüber jeder Art von Belästigung und Missbrauch" und erkläre sich solidarisch mit den Opfern. Nach der Entschuldigung von Domingo an Frauen, die ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten, hatte die spanische Regierung reagiert und am Mittwoch zwei Auftritte des Opernstars am Teatro de la Zarzuela in Madrid abgesagt.