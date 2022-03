Ganz ehrlich: Dass Placebo noch einmal ein derart bissiges, homogenes und spannendes Album wie "Never Let Me Go" machen würden, hätten der zum Zweigespann geschrumpften Band nur die kühnsten Verehrer zugetraut. Es schien, als hätten es sich Sänger Brian Molko und Bassist Stefan Olsdal bereits so richtig kuschelig gemacht in ihrer Komfortzone aus mediokren, oft selbstreferenziellen Platten und Greatest-Hits-Konzerten, auf denen die neuen Stücke von den Fans zum Bierholen genutzt wurden.