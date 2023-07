Pizzera und Jaus: "Eine Orgie der niederen Instinkte"

Paul Pizzera (34, l.) und Otto Jaus (40): In den sechs Jahren als Musikkabarettduo veröffentlichten sie drei Alben und sangen vor 600.000 Menschen.

Paul Pizzera und Otto Jaus gehören zu den erfolgreichsten Musikern Österreichs. 2022 traten sie dreimal hintereinander in der ausverkauften Wiener Stadthalle vor 36.000 Menschen auf, insgesamt spielten sie in den sechs Jahren als Duo vor 600.000 Menschen und verkauften 62.000 Tonträger. Vor ihrem Auftritt in Clam baten die OÖN die sympathischen Musikkabarettisten zum Interview.