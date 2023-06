Piratinnen erobern die Linzer Kinderklangwolke

Basierend auf ihrer gleichnamigen Kinderbuchreihe inszeniert Autorin Susanne Stemmer das einstündige Musical, zu dem Komponistin Suli Puschban die Musik geschrieben hat. Die in Berlin lebende Musikerin wird auch live mit ihrer Rockband singen. Die Hauptrollen im Stück übernehmen Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren von der Singschule der Landesmusikschule Enns.

Das Team der Klangwolke: Bürgermeister Klaus Luger, Dietmar Kerschbaum, künstlerischer Leiter der Liva, Komponistin Suli Puschban, Autorin und künstlerische Leiterin Susanne Stemmer, Manfred Forster, Leiter des Kinderkulturzentrums Kuddelmuddel Bild: True Photo by Oliver Erenyi

„Rollenbilder aufbrechen“

Im Mittelpunkt des Musicals steht die Elfe Little Ilvie, gespielt von Linette. Auf der Suche nach Abenteuern stößt sie auf einen verschollener Schatz. Mit ihren Freundinnen und Freunden durchkreuzt Ilvie auf einem Piratenschiff die Meere. Gemeinsam müssen sie dabei so manches Hindernis bewältigen. „Wir wollen mit dieser Geschichte verkrustete Rollenbilder, die in Stücken für Kinder noch immer oft vorhanden sind, aufbrechen“, sagt Autorin Stemmer, die die Klangwolke auch künstlerisch leitet. Manfred Forster, Leiter des veranstaltenden Kinderkulturzentrums Kuddelmuddel, will „viele Erlebnismomente“ schaffen. Gespielt wird auf zwei Bühnen, eine LED-Wand im Hintergrund erzeugt Traumwelten.

Bereits ab 14.30 Uhr gibt es für die Besucher die Möglichkeit, bei Spiel- und Kreativstationen im Donaupark aktiv zu werden, um 16 Uhr startet das Kindermusical. „Es soll ein schöner Kulturnachmittag für die ganze Familie werden“, sagt Forster. Erwartet werden (bei Schönwetter) bis zu 4000 Besucher, für die Veranstaltung steht ein Budget von 40.000 Euro zur Verfügung.

Video: Der Trailer zum Musical

