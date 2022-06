Piotr Beczala im Linzer Musiktheater: Ein triumphales Wiedersehen

Vor ziemlich genau dreißig Jahren trat ein junger Pole beim Opernensemble des Linzer Landestheaters sein erstes Engagement an. Sein Name, Piotr Beczala, war einst nur Insidern bekannt. Drei Dekaden später kehrte er am Pfingstsamstag als Weltstar unter den Tenören für einen Abend ins Linzer Musiktheater zurück. Das Gastspiel "Vincerò!" wurde zur Rückkehr im Triumph.