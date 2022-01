Piotr Beczala als Stargast bei den Festwochen

Programmatisch wird der Abend um das Werk von Richard Tauber und Franz Lehar kreisen. ORF III überträgt am 10. Juli live aus dem Toscana-Park in Gmunden. Karten sind ab sofort erhältlich. Der Vorverkauf läuft online unter bruckner-orchester.at, landestheater-linz.at oder festwochen-gmunden.at, zudem sind Karten an der Kassa des Musiktheaters, im Büro der Festwochen sowie in allen Raiffeisenbanken erhältlich.