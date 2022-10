Pinseltanz auf der Mauer

"Wo meine Schrift aufhört, fängt mein Tanz an", sagt Kadir Amigo Memis. Der Berliner Tänzer, vierfacher Weltmeister im Breaking, setzte am Samstag im Sonnenstein-Loft in Linz-Urfahr den Performance-Reigen beim Tanzhafenfestival fort, den am Freitag die editta braun company und Iris Heitzinger im Solo "Paula" in der Tribüne Linz vor zahlreichem begeisterten Publikum eröffnet hatte.

Inspiriert von Graffitis auf der Berliner Mauer hat Kadir Amigo Memis eine eigene Tanzschrift entwickelt, die den Flow des Schreibens mit der Kalligraphie verbindet: Im Innenhof, der jetzt um ein Graffiti-Kunstwerk reicher ist, ließ er schwungvoll den Pinsel über die Wände tanzen, stach eine Farbdose an, um einen ungezügelten Sprühnebel zu entfachen. Weiß, Schwarz, Rot – Schicht für Schicht wandelt sich das Bild, weckt in Zeiten wie diesen – ob beabsichtigt oder einzig im Auge des Betrachters – düstere Assoziationen zu Zerstörung und Krieg.

In seiner zweiten Indoor-Performance "Off the Grid" mit dem Multimedia-Künstler Chris Noelle alias Tofa bricht Kadir Amigo Memis tänzerisch aus festen Strukturen aus. Eine eindringliche Symbiose aus Tanz und virtueller Realität.

„Off the Grid“ Bild: Volker Weihbold

Zudem: "Captured Movement", eingefangen vom Linzer Tänzer und Fotografen Joel Teodoro, zeigt dessen Ausstellung im Sonnenstein-Loft, die zur eindringlichen Begegnung mit Tänzern an außergewöhnlichen Orten lädt.