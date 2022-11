Pinocchio, drei Pinguine und der Weltuntergang

Gleich zwei neue Stücke stehen diese Woche auf dem Spielplan des Jungen Theaters im Linzer Landestheater. Morgen wird um 10.30 Uhr das "Theatergame" "Pinocchio A.I." uraufgeführt – allerdings auf keiner Bühne, sondern online. Zuseher ab zehn Jahren können also von zu Hause oder der Schule aus teilnehmen. Im Stück von Susanne Schwab und Christine Härter erschafft ein Professor eine "künstliche Intelligenz mit Persönlichkeit" namens PIN. Um sie zum Leben zu erwecken, braucht er aber die Hilfe der Zuseher. Sie müssen PIN durch einen Schultag lotsen ...

Am Sonntag um 15 Uhr hat das Stück "An der Arche um acht" für Kinder ab sechs in den Kammerspielen Premiere. In dieser Bearbeitung der biblischen Arche-Noah-Geschichte erfahren zwei Pinguine von einer Taube, dass die Welt bald geflutet werden soll. Die Taube bietet ihnen zwei Tickets für das Rettungsschiff Arche Noah geben – doch können sie auch ihren besten Freund retten? Infos zu beiden Stücken auf landestheater-linz.at