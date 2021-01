Die Zeit will nicht vergehen. In der ersten halben Stunde des Films "Pieces of a Woman", seit gestern auf Netflix, scheint sie sich so rücksichtslos auszudehnen wie das aufsteigende Gefühl von Angst. Doch geht bei der Hausgeburt der Tochter von Martha (Vanessa Kirby) und Sean (Shia LaBeouf) gleichzeitig alles schnell, Schlag auf Schlag.