Picasso könnte 120 Millionen bringen

Gemeinsam mit rund 120 anderen Werken soll das Gemälde im November versteigert werden. Insgesamt wird erwartet, dass bei der Auktion nach Schätzungen von Sotheby’s an die 400 Millionen Dollar umgesetzt werden. Das 1932 entstandene Gemälde habe die Sammlerin Landau 1968 gekauft und in ihrer New Yorker Wohnung über dem Kamin hängen gehabt, teilte Sotheby’s mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper