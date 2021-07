gehört zum Ensemble des "Theaters im Bahnhof". Sie war in zahlreichen Filmen zu sehen, u.a. in "Nacktschnecken" (2004) oder "Wilde Maus" (2017) in der Regie von, mit dem sie liiert ist. Die 49-Jährige schreibt auch Stücke fürs Theater und Drehbücher, zuletzt für den ORF-Landkrimi. Dafür wurde sie heuer mit dem Spezialpreis der Jury beim Filmfestival Diagonale ausgezeichnet.