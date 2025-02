Phönix: Vier Uraufführungen über Leerstellen

Unter dem Titel "Eigentlich fehlt uns nur noch … Was uns halt noch fehlt" stehen in den vier Uraufführungen gesellschaftliche, politische und individuelle Leerstellen im Mittelpunkt. So thematisiert Eleonore Belasi im Stück "Im Stiegenhaus" Alltagsrassismus, Phönix-Dramaturg Matthias Kreitner zeigt in "Big Box" die mentale Überforderung des Einzelnen in einem kapitalistischen System, Arad Dabiri macht in "Fieber! (alles außer mut)" deutlich, wohin das Fehlen von Mut und Zivilcourage führen kann, und Alexandra Pâzgu beschreibt in "hiraeth. heimsuchung" die Suche nach Heimat. Regie führt Nina Maria Metzger, die etwa 2023 Teresa Doplers "Unsere blauen Augen" bei den Salzkammergut-Festwochen inszenierte. Infos: theater-phoenix.at

