In wenigen Wochen ist es wieder so weit. In Lech am Arlberg werden ein paar hundert Interessierte eine Woche lang den Antworten kluger Köpfe auf philosophisch relevante Fragen lauschen. Das Thema des „Philosophicums Lech“ lautet in diesem Jahr „Der Hass. Anatomie eines elementaren Gefühls“. Mit kaum einem anderen Thema könnte Konrad Paul Liessmann, der intellektuelle Vater des Philosophicums, sein Kernanliegen besser treffen.