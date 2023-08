Philipp Maderthaner: "Nicht von den sozialen Medien blenden lassen!"

Philipp Maderthaner spricht bei den Digital Days am 27./28. 9.

Mehr als 40 Expertinnen und Experten sind bei den Digital Days der OÖNachrichten am 27. und 28. September in den Promenaden Galerien dabei. Einer von ihnen ist Philipp Maderthaner, der als "Kanzlermacher" die Kampagne von Ex-Kanzler Sebastian Kurz zum Erfolg führte. Er wird in seinem Vortrag "Wie wird das Mindset gewinnen" darüber sprechen, welche Eigenschaften es braucht, um erfolgreich zu sein.