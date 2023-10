Philipp Hochmair: Jeeedermaaaannn auf der Meierhofwiese in Clam

"Ich bin noch nie so oft am Arm gepackt oder gezwickt worden", sagte Philipp Hochmair am 9. August 2018 durchschwitzt, aber sehr glücklich auf dem Salzburger Domplatz. Der Schauspieler hatte gerade Unmögliches möglich gemacht. Er war – ohne eine einzige Gesamtprobe – für den erkrankten "Jedermann" Tobias Moretti eingesprungen.