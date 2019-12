Er begeistert das Fernsehpublikum als abgedrehter Minister Schnitzler in der ORF-Serie "Vorstadtweiber" und interpretiert Hugo von Hofmannsthals ehrwürdigen Jedermann mit Mut und Erfolg als Rockstar – 2020 bei "Klassik am Dom" in Linz zu erleben. Ab Freitag ist Philipp Hochmair (41) im Kino zu sehen.