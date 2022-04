Scharfsinnig, schwarzhumorig, blind: Alexander Haller ist einer der ungewöhnlichsten Ermittler im TV. Am Samstag (20.15 Uhr, ORF 1) schlüpft Schauspiel-Star Philipp Hochmair zum sechsten Mal in diese Rolle – wie immer mit dem Berliner Großmaul Andreas Guenther an seiner Seite. Dieses Mal ermittelt das Duo im Wiener Prater, nachdem ein Geschäftsmann aus dem sechsten Stock in den Tod stürzte. Eine Woche später (23.