Neulich bei einer Geburtstagsparty. Zugegeben, es war teilweise bedrohlich, was sich da am Himmel zusammen gebraut hat. Doch während fünf verschiedene Wetter-Apps die Gäste gebannt auf ihre Handys starren ließen ("Glei kummt da Regn!"), bemerkte die analog geleitete Minderheit, dass es gleich wieder aufreißen würde. So wars dann auch.