Peymanns Konfettiregen über Gmunden

Er hatte sich auf Christoph Ransmayr in der ersten Reihe eingestellt, sagte Claus Peymann. Mit Geschichte und G’schichterln eröffnete der verdienstvolle Burgtheater-Direktor außer Dienst (1986–1999) seine Lesung aus Thomas Bernhards Roman "Holzfällen. Eine Erregung" am Sonntag im so prall gefüllten wie schwül-heißen Gmundner Stadttheater. Aber nein, der soeben erst vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit dem Ludwig-Börne-Preis ausgezeichnete Schriftsteller Ransmayr fehlte vorerst, "weil er seine Schlüssel in einer Badeanstalt am Traunsee verloren hat", sagte Peymann.

Ein Theaterzauberer wie Peymann fängt sein Publikum mit großer Leichtigkeit. 84 ist der Mann und nach einer durch Herpes-Viren ausgelösten Gehirnhautentzündung erst jüngst dem Tod von der Schaufel gesprungen, dennoch ist es jugendliche Begeisterung für Bühne, Dichter und – ironisch überhöht – sich selbst, die wie auf Knopfdruck aus ihm sprudelt.

Auftrag erfüllt

Eine halbe Stunde lang schwelgte er bei dieser finalen Veranstaltung der Salzkammergut Festwochen 2021 in Erinnerungen über Bernhard. So sei Peymann schon vor 50 Jahren mit dem großen Schriftsteller in diesem Raum gestanden, gemeinsam hätten sie gefordert: "Hier muss man endlich wieder Theater spielen!" Und weil er, Peymann, nun gekommen sei, um diesen unterhaltsam-bösen Text nicht bloß zu lesen, sondern mit allen Poren zu spielen, löse er diesen Auftrag ein. "Jetzt sollten Sie kurz klatschen", sagte Peymann und dirigierte den aufbrandenden Beifall.

Gmunden sei sein österreichischer Vorposten, in dieser Gegend hatte Peymann schon als bittstellender Regisseur an Bernhards Tür gekratzt, da war von Wien, Burgtheater und "Heldenplatz"-Skandal (1988) noch lange keine Rede gewesen. Es sei dennoch eine Gnade, dass Gmunden noch immer keine "Thomas Bernhard Kugeln" produziere. Dennoch wurde Peymann beim Einchecken im Hotel gefragt, ob er im "Bernhard-Zimmer" wohnen wolle. Nein, das wollte er nicht.

Peymann begann erst, nachdem er das von ihm verursachte Laudatio-Trauma Christoph Ransmayrs, der noch immer seine Schlüssel suchte, erörtert hatte. Zum Höhepunkt seiner Lobrede ließ dereinst Peymann einen Konfettiregen über Ransmayrs Kopf rieseln. Seitdem sei Ransmayr bei Laudationes auf der Hut. Inzwischen in die Lesung vertieft, veranschaulichte Peymann, wie er das gemeint hatte: An zwei Stellen in "Holzfällen" schwelgt der Text über den genialen Direktor, der da im Burgtheater erwartet werde – und jedes Mal ließ Peymann eine Handvoll Konfetti über sich selbst regnen.

Samt Plaudern gut eineinhalb Stunden köstliche, geistreiche Unterhaltung. Ein blendender Abschluss der Salzkammergut Festwochen 2021. Donnernder, langer Applaus. Für Peymann dauerte die Veranstaltung eine Stunde länger – so lange signierte er Bücher im Foyer. Und Christoph Ransmayr war inzwischen auch eingetroffen.

Rekord der Salzkammergut Festwochen

„Wahrscheinlich liegt der Erfolg dieses Sommers daran, dass wir unserem Publikum und unseren Partnern schon 2020 gezeigt haben, dass man uns trotz der Corona-Einschränkungen vertrauen kann“, sagt Salzkammergut-Festwochen-Geschäftsführerin Johanna Mitterbauer im Gespräch mit den OÖN. Seit 2019 steuert sie das Festival am Traunsee, und noch vor den Salzburger Festspielen hatte Gmunden 2020 demonstriert, dass Kultur in Pandemie-Zeit durchaus möglich ist. Heuer wurde es das Rekordergebnis von 15.000 Besuchern, mit denen die Salzkammergut Festwochen am Sonntag zu Ende gingen. Mitterbauer: „Rückenwind gab’s auch von der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024, weil dadurch die Region in den Mittelpunkt rückt und Gmunden immer wieder erwähnt wird. Dadurch ist die Aufmerksamkeit sowohl von Künstlern als auch vom Publikum geweckt – und wir wollen mit guten Inhalten punkten.“ Bedeutend seien obendrein die prominenten Festival-Botschafter. So engagiert sich Dirigent Franz Welser-Möst für das neue Format „Hausmusik Roas“, und Ex-Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann wurde für die Schauspiel- und Literatur-Schwerpunkte gewonnen.

Für 2022 konzipiert Bergmann unter anderem einen Schwerpunkt um den Schlierbacher Dramatiker Thomas Arzt sowie um die Werke Arthur Schnitzlers.

„Unser Budget beträgt 700.000 bis 800.000 Euro“, sagt Mitterbauer. Rund ein Drittel davon komme von der öffentlichen Hand (Land: 80.000 Euro, Tourismus: 60.000, Gemeinde: 60.000, Bund: 38.000), ein Drittel von Sponsoren und eines aus Ticketerlösen.

Mitterbauer: „Von 15.000 Karten vergeben wir 5000 kostenlos, weil wir der öffentlichen Förderung Rechnung tragen und Kultur für alle ermöglichen wollen.“ So schreibe neben den Ausstellungen der Bildenden Kunst unter anderem die „Hausmusik Roas“ ihre Erfolgsgeschichte zum Nulltarif. Die letzte „Roas“ 2021 mit „Krenslehnermusi“, „Sunnseitn Musi vom Wolfgangsee“, „Gimpelinsel Saitenmusi“ und der Formation „Faltenradio“ steigt am 11. September.