Peuerbach feiert seinen Star

Aus Anlass des runden Geburtstages des Astronomen am 30. Mai erhielt die 5000-Einwohner-Stadt den Zuschlag für die Communale, das Nachfolgeformat der Landesausstellung. Kernstück ist eine Ausstellung im Schlossmuseum, die das Wirken des Wissenschaftlers ebenso zeigt, wie die weiteren Entwicklungen bis zur Raumfahrt. Georg von Peuerbach lebte von 1423 bis 1461, wurde also nur 38 Jahre alt. Der Peuerbacher Pfarrer erkannte sein Talent, schickte ihn zum Studium der Astronomie nach Wien, wo er schon bald selbst Vorlesungen hielt. Er berechnete die Planetenbewegungen neu, seine Planetentheorie machte ihn zum Wegbereiter des kopernikanischen Weltbildes. "Er galt als der führende Wissenschaftler seiner Zeit", sagte Alfred Weidinger, wissenschaftlicher Leiter der Landes-Kultur-GmbH, der die Ausstellung gestaltet hat. Alle weiteren Astronomen sollten später auf seine Arbeiten zurückgreifen. Als seine bedeutendste Erfindung gilt die Klappsonnenuhr. " Damit wurde bis Mitte des 18. Jahrhunderts die Zeit gemessen", sagt Weidinger. So sind in der Ausstellung zwei originale Klappsonnenuhren, die nach Peuerbachs Entwürfen gefertigt wurden, zu sehen. Thema ist aber auch die moderne Raumfahrt, deren Basis Peuerbachs Arbeiten bildet. So können Besucher mit einer VR-Brille einen Raketenstart beobachten oder Porträts betrachten, die von einer Künstlichen Intelligenz erstellt wurden - ein historisches Porträt gibt es nicht.

Alfred Weidinger und Julia Ransmayr sind für das Programm der Communale in Peuerbach verantwortlich Bild: Herbert Schorn

Im überdachten Innenhof des Schlossmuseums ist Luke Jerrams "Museum of the Moon" zu sehen. Der britische Künstler hat den Mond abfotografiert und detailgetreu in eine aufblasbare Kugel mit sechs Metern Durchmesser verwandelt. Anschließend soll eine raumgreifende Luftarchitektur von Johannes Steininger begeh- und erfahrbar sein. Auch der Kometor des Künstlerpaares Manfred und Billa Hebenstreit wird während der communale mit neuen Inhalten und Veranstaltungen bespielt, unter anderem in Kooperation mit Ars Electronica Solutions und mit einer Videoinstallation von Siegfried A. Fruhauf. Das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) wird in Peuerbach eines seiner wichtigsten Trainings zur Vorbereitung der Mars-Analog-Mission AMADEE-24 in Armenien abhalten.

Im Rahmenprogramm, das Julia Ransmayr von der Kulturdirektion gestaltet, gibt es unter anderem eine Ausstellung (ab 31. Mai) sowie Theateraufführungen (15. bis 18. Juni) unter dem Titel "Anna" im Leerstand Schmidauer im Zentrum, bei denen eine Graphic-Novel von Mia Oberländer zum Leben erweckt wird, und Hörgeschichten in der LILO, die u.a. von Burgschauspielerin Marie Luise Stockinger gelesen werden (ab 15. Juni). "Mit der Communale wollen wir eine historisch bedeutende Persönlichkeit zeitgemäß würdigen", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Georg von Peuerbach habe das Weltbild nachhaltig geprägt. Die Communale läuft bis 26. Oktober. Sie wird vom Land Oberösterreich mit einem Budget von 2,4 Millionen Euro finanziert. Im Vorjahr feierte das Ausstellungs- und Veranstaltungsformat in Eferding seine Premiere. Es kamen 13.000 Besucher. Alle Infos gibt es auf communale.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn