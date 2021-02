Das Atelier von Petra Kodym in der Alten Weberei in Ebensee ist zur Hälfte bedrohlich von Bergen umstellt. Auf der anderen Seite öffnet sich die Ebene ins Zentrum der Marktgemeinde. Auf insgesamt 390 Quadratmetern werkt sie hier Raum an Raum mit den Künstlerkollegen Heidi Zednik, Donna E. Price und Ferdinand Reisenbichler. Um den Funkenflug an Ideen einzufangen, fährt Kodym dann auch mit Rollschuhen durch den zweiten Stock dieser prächtigen Fabrikbrache.